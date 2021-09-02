Грузия
0 : 1
Косово
02.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Грузия проиграла Косово. Цитаишвили дебютировал, Хочолава забил автогол

2 сентября прошел матч квалификации ЧМ-2022

  • 02.09.2021 20:55
  • 1532 просмотра
  • 3 комментария
Грузия проиграла Косово. Цитаишвили дебютировал, Хочолава забил автогол
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2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Грузия проиграла команде Косово (0:1).

У Грузии дебютировал и весь матч провел Георгий Цитаишвили, бывший украинский игрок, чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U-20.

Бывший защитник «Шахтера» Давид Хочолава забил автогол на 18-й минуте, и это взятие ворот оказалось единственным в матче.

Квалификация ЧМ-2022

Группа B, 4-й тур

Грузия – Косово – 0:1

Гол: Хочолава, 18 (автогол).

Турнирная таблица

ВИДЕО. Автогол Давида Хочолавы, 18 мин.

События матча
18' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Хочолава (Грузия).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 21:23
    +4
    Хочолава красава. В каждом матче фамилию свою прославляет кроме попадания в состав. То пеналь заработает, то удаление, то автогол. Позитивный чувачек такой, не унывает и не плачется, всегда веселый и довольный, даже если проиграл там или срезал в свои ворота мячик. Красава в общем и легенда
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    Primovocatus
    Primovocatus, 02.09.2021 21:20
    -2
    Вообще дрова! Диназ бы их вынес со свистом.)
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    kaka
    kaka, 02.09.2021 20:59
    0
    Грузины на самом дне....казахи-топ против них
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