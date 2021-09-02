Грузия проиграла Косово. Цитаишвили дебютировал, Хочолава забил автогол

2 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Грузия проиграла команде Косово (0:1).
У Грузии дебютировал и весь матч провел Георгий Цитаишвили, бывший украинский игрок, чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U-20.
Бывший защитник «Шахтера» Давид Хочолава забил автогол на 18-й минуте, и это взятие ворот оказалось единственным в матче.
Квалификация ЧМ-2022
Группа B, 4-й тур
Грузия – Косово – 0:1
Гол: Хочолава, 18 (автогол).
Турнирная таблица
ВИДЕО. Автогол Давида Хочолавы, 18 мин.
|18'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Хочолава (Грузия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.