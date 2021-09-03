Сборные Перу и Уругвая сыграли вничью в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Уругвай.
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренато Тапиа (Перу).
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Источник — Sport.ua
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