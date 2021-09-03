Польша
4 : 1
Албания
02.09.2021, FT

Польша – Албания – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча отбора на чемпионат мира-2022

  • 03.09.2021 07:00
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Польша – Албания – 4:1. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

В рамках четвертого тура квалификации ЧМ-2022 сборная Польши разгромила Албанию. 

Польша – Албания – 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
54' ГОЛ ! Мяч забил Гжегож Крыховяк (Польша).
44' ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
25' ГОЛ ! Мяч забил Сокол Чикаллеши (Албания).
12' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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Источник — Футбол 1/2/3

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