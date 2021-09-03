В рамках четвертого тура квалификации ЧМ-2022 сборная Польши разгромила Албанию.
Польша – Албания – 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Польша).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Гжегож Крыховяк (Польша).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Сокол Чикаллеши (Албания).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
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Источник — Футбол 1/2/3
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