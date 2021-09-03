4 сентября национальная сборная Украины проведет матч отбора ЧМ-2022 с командой Франции. Встреча пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне, 3 сентября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.

Пресс-конференция и. о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова накануне игры с Францией пройдет в конференц-зале НСК и начнется в 17:00. Затем, в 17:30, стартует предматчевая тренировка сборной Украины, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Пресс-конференция Петракова в Киеве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция