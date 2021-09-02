Совершив ночной перелет после выездного матча с Казахстаном, сборная Украины вернулась в свою резиденцию в Киеве около пяти утра, поэтому все сразу же отправились спать. В 14:00 был обед, в 17:30 – теоретическое занятие, а в 18 сборная выехала на тренировку, которая прошла на поле НТК им. В. Банникова.

После обеда к команде присоединился Игорь Харатин, который накануне подписал контракт с польской «Легией». Игорь, вдохновленный переходом в новый клуб, с особыми эмоциями прибыл в лагерь сборной.

Послеигровая тренировка традиционно проходило в двух группах. 10 игроков, которые провели на поле более одного тайма, выполнили беговую работу аэробного характера, а также стретчинг для восстановления. В то же время остальная команда провела полноценное занятие, целью которого было получить достаточную физическую и игровую нагрузку.

Виталий Буяльский получил во вчерашнем поединке повреждения сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Поэтому полузащитник не сможет помочь сине-желтым в матчах с Францией и Чехией.

3 сентября у национальной команды Украины – предигровой день. В 17:00 и.о. главного тренера Александр Петраков и игрок сборной встретятся со СМИ в конференц-зале НСК «Олимпийский», а в 17:30 начнется официальная тренировка сине-желтых на главной арене страны, первые 15 минут которой будут открытыми для представителей средств массовой информации.

ФОТО. Минус Буяльский, плюс Харатин. Сборная провела тренировку в Киеве