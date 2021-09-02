ФОТО. Минус Буяльский, плюс Харатин. Сборная провела тренировку в Киеве

4 сентября в Киеве украинская команда сыграет с французами, чемпионами мира

  • 02.09.2021 23:15
  • 775 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Минус Буяльский, плюс Харатин. Сборная провела тренировку в Киеве
© УАФ

Совершив ночной перелет после выездного матча с Казахстаном, сборная Украины вернулась в свою резиденцию в Киеве около пяти утра, поэтому все сразу же отправились спать. В 14:00 был обед, в 17:30 – теоретическое занятие, а в 18 сборная выехала на тренировку, которая прошла на поле НТК им. В. Банникова.

После обеда к команде присоединился Игорь Харатин, который накануне подписал контракт с польской «Легией». Игорь, вдохновленный переходом в новый клуб, с особыми эмоциями прибыл в лагерь сборной.

Послеигровая тренировка традиционно проходило в двух группах. 10 игроков, которые провели на поле более одного тайма, выполнили беговую работу аэробного характера, а также стретчинг для восстановления. В то же время остальная команда провела полноценное занятие, целью которого было получить достаточную физическую и игровую нагрузку.

Виталий Буяльский получил во вчерашнем поединке повреждения сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Поэтому полузащитник не сможет помочь сине-желтым в матчах с Францией и Чехией.

3 сентября у национальной команды Украины – предигровой день. В 17:00 и.о. главного тренера Александр Петраков и игрок сборной встретятся со СМИ в конференц-зале НСК «Олимпийский», а в 17:30 начнется официальная тренировка сине-желтых на главной арене страны, первые 15 минут которой будут открытыми для представителей средств массовой информации.

ФОТО. Минус Буяльский, плюс Харатин. Сборная провела тренировку в Киеве

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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Комментарии
Сначала:
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 02.09.2021 23:37
    +1
    СбУ в 2021 году практически все игры де-факто играет в семь защитников.
    В атаке стабильно креативят только "однотаймовые" Ярмола и Яремчук.
    А вот Цыганков, Коноплянка, Малиновский, Марлос, Мораес, Степаненко, Буяльский, Зубков, Довбик, Супряга - все эти игроки полузащиты и атаки по разным причинам выпали/выпадают из состава сборной. Многовато!
    Ссылка
    Каравай
    Каравай, 02.09.2021 23:36
    -1
    Продолжите фразу Караваев ГАН...
    Ссылка
    LupinKZ
    LupinKZ, 02.09.2021 23:29
    0
    Alex86 1, 02.09.2021 23:26
    Не везет буяле, был бы не лишним явно в сл матче, одни потери с кумысом
    а ты уверен что не везёт, а не фейк новость о травме? ты попробуй его не поставь с французами, вся упоротая фан база дыры будет опять скулить почему их супер пупер игрок не в футболке сборной.
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.09.2021 23:26
    0
    Не везет буяле, был бы не лишним явно в сл матче, одни потери с кумысом
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