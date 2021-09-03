Сербия U21

В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная Украины U-21 стартует в отборочном турнире чемпионата Европы 2023. Первым соперником команды Руслана Ротаня станет сборная Сербии U-21.
Матч пройдет в городе Стара-Пазова на поле Спортцентра Футбольного союза Сербии и начнется в 19:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.