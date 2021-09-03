Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Францией у украинцев есть шанс стать героями»

Специалист проанализировал матч Казахстан – Украина

  • 03.09.2021 04:01
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «В матче с Францией у украинцев есть шанс стать героями»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Я думаю, что дебют, в принципе, не удался, потому что подарили очки казахам. В этой ничьей меня радует то, что у нас были моменты. То, что транжирили их, — это мастерство. Когда у команды есть моменты - это уже хорошо. Как правило, моментов у нашей сборной много не бывает.

С французами, скорее всего, моментов будет немного. Самое главное, чтобы они были. Единственный плюс из того, что мы потеряли очки, это количество моментов.

Критика Петракова? Это неправильно. В сборной нельзя никого критиковать, если ты тренер. У нас же все лучшие собраны. Зря это, потому что ребятишки могут обидеться. А у нас ребята часто обижаются, к сожалению.

Гол Яремчука? Мне кажется, он просто хотел размять вратаря, а получилось здорово. Думаю, он сам не ожидал, что забьет. Вратарь не ожидал, я думаю, и Яремчук сам не ожидал. Он его не перебрасывал. Человек просто решил пробить. Залетел классный гол. Молодец!

Голы в наши ворота? Я не считаю, что Пятов сильно виноват. Что-то, конечно, есть, но когда тебя расстреливают, сложно выручить команду.

Я бы не стал материть Караваева. Все забыли, что он не защитник, а полузащитник. Он не особо умеет отбирать, и это не его проблема, а Петракова.

Матч с Францией? Самое главное, чтобы показывали игру. Будем надеяться. Мы всё потеряли практически. Есть какие-то шансы, но я не верю. Ведь после французов еще надо играть. С Финляндией не будет легко.

Ребята, нос не опускаем! С французами есть шанс стать героями», - подытожил Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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