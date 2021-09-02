Даниил Сикан забил в первом же матче за национальную сборную

20-летний форвард Даниил Сикан свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперника. Он стал 16-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны, в том числе 5-м, кому это удалось в официальном поединке.
Чтобы открыть свой голевой счет Сикану понадобилось всего 11 минут после выхода на замену. Быстрее забивал первый мяч только Евгений Селин в октябре 2011 года в товарищеском поединке с болгарами - на 7-й минуте.
К слову, гол Сикана оказался ко всему прочему юбилейным - 100-м в официальных матчах для сборной Украины на чужих полях. 60 раз украинцы отличились в гостях в чемпионатах мира, 36 - в чемпионатах Европы и 4 - в Лиге наций.
Игроки, забивавшие в первом матче за сборную Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия (д)
|
32'*
|
1:3
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Беларусь (г)
|
11'*
|
1:1
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Израиль (д)
|
78'
|
1:1
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Андрей ГУСИН
|
Хорватия (г)
|
12'*
|
1:3
|
27.08.1994
|
ТМ
|
Борис ФИНКЕЛЬ
|
ОАЭ (н)
|
90'
|
1:1
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
Грузия (д)
|
30'*
|
4:0
|
17.05.2002
|
МТ
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Югославия (н)
|
33'*
|
2:0
|
29.03.2003
|
ЧЕ
|
Александр ГОРШКОВ
|
Испания (д)
|
90+2'
|
2:2
|
08.09.2004
|
ЧМ
|
Алексей БЕЛИК
|
Казахстан (г)
|
15'
|
2:1
|
22.08.2007
|
ТМ
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Узбекистан (д)
|
30'
|
2:1
|
05.09.2009
|
ЧМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Андорра (д)
|
18'
|
5:0
|
02.06.2010
|
ТМ
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Норвегия (г)
|
78'
|
1:0
|
07.10.2011
|
ТМ
|
Евгений СЕЛИН
|
Болгария (д)
|
7'
|
3:0
|
22.05.2014
|
ТМ
|
Иван ОРДЕЦ
|
Нигер (д)
|
20'
|
2:1
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Беларусь (г)
|
29'*
|
2:0
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Даниил СИКАН
|
Казахстан (г)
|
11'*
|
2:2
* после выхода на замену.
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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