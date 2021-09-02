Даниил Сикан забил в первом же матче за национальную сборную

Чтобы открыть свой голевой счет 20-летнему форварду понадобилось всего 11 минут

  • 02.09.2021 01:09
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Даниил Сикан забил в первом же матче за национальную сборную
© Фото Ольги Щербицкой. Даниил Сикан

20-летний форвард Даниил Сикан свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперника. Он стал 16-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны, в том числе 5-м, кому это удалось в официальном поединке.

Чтобы открыть свой голевой счет Сикану понадобилось всего 11 минут после выхода на замену. Быстрее забивал первый мяч только Евгений Селин в октябре 2011 года в товарищеском поединке с болгарами - на 7-й минуте.

К слову, гол Сикана оказался ко всему прочему юбилейным - 100-м в официальных матчах для сборной Украины на чужих полях. 60 раз украинцы отличились в гостях в чемпионатах мира, 36 - в чемпионатах Европы и 4 - в Лиге наций.

Игроки, забивавшие в первом матче за сборную Украины

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия (д)

32'*

1:3

28.10.1992

ТМ

Юрий МАКСИМОВ

Беларусь (г)

11'*

1:1

27.04.1993

ТМ

Сергей КОНОВАЛОВ

Израиль (д)

78'

1:1

26.06.1993

ТМ

Андрей ГУСИН

Хорватия (г)

12'*

1:3

27.08.1994

ТМ

Борис ФИНКЕЛЬ

ОАЭ (н)

90'

1:1

19.08.1998

ТМ

Сергей КОВАЛЕВ

Грузия (д)

30'*

4:0

17.05.2002

МТ

Владимир МУСОЛИТИН

Югославия (н)

33'*

2:0

29.03.2003

ЧЕ

Александр ГОРШКОВ

Испания (д)

90+2'

2:2

08.09.2004

ЧМ

Алексей БЕЛИК

Казахстан (г)

15'

2:1

22.08.2007

ТМ

Александр ГЛАДКИЙ

Узбекистан (д)

30'

2:1

05.09.2009

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Андорра (д)

18'

5:0

02.06.2010

ТМ

Роман ЗОЗУЛЯ

Норвегия (г)

78'

1:0

07.10.2011

ТМ

Евгений СЕЛИН

Болгария (д)

7'

3:0

22.05.2014

ТМ

Иван ОРДЕЦ

Нигер (д)

20'

2:1

09.10.2014

ЧЕ

Сергей СИДОРЧУК

Беларусь (г)

29'*

2:0

01.09.2021

ЧМ

Даниил СИКАН

Казахстан (г)

11'*

2:2

* после выхода на замену.

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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