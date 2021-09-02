Даниил Сикан забил в первом же матче за национальную сборную

20-летний форвард Даниил Сикан свой дебют в сборной Украины отметил взятием ворот соперника. Он стал 16-м игроком, забившим премьерный мяч в первом матче за главную команду страны, в том числе 5-м, кому это удалось в официальном поединке.

Чтобы открыть свой голевой счет Сикану понадобилось всего 11 минут после выхода на замену. Быстрее забивал первый мяч только Евгений Селин в октябре 2011 года в товарищеском поединке с болгарами - на 7-й минуте.

К слову, гол Сикана оказался ко всему прочему юбилейным - 100-м в официальных матчах для сборной Украины на чужих полях. 60 раз украинцы отличились в гостях в чемпионатах мира, 36 - в чемпионатах Европы и 4 - в Лиге наций.

Игроки, забивавшие в первом матче за сборную Украины

Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия (д) 32'* 1:3 28.10.1992 ТМ Юрий МАКСИМОВ Беларусь (г) 11'* 1:1 27.04.1993 ТМ Сергей КОНОВАЛОВ Израиль (д) 78' 1:1 26.06.1993 ТМ Андрей ГУСИН Хорватия (г) 12'* 1:3 27.08.1994 ТМ Борис ФИНКЕЛЬ ОАЭ (н) 90' 1:1 19.08.1998 ТМ Сергей КОВАЛЕВ Грузия (д) 30'* 4:0 17.05.2002 МТ Владимир МУСОЛИТИН Югославия (н) 33'* 2:0 29.03.2003 ЧЕ Александр ГОРШКОВ Испания (д) 90+2' 2:2 08.09.2004 ЧМ Алексей БЕЛИК Казахстан (г) 15' 2:1 22.08.2007 ТМ Александр ГЛАДКИЙ Узбекистан (д) 30' 2:1 05.09.2009 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Андорра (д) 18' 5:0 02.06.2010 ТМ Роман ЗОЗУЛЯ Норвегия (г) 78' 1:0 07.10.2011 ТМ Евгений СЕЛИН Болгария (д) 7' 3:0 22.05.2014 ТМ Иван ОРДЕЦ Нигер (д) 20' 2:1 09.10.2014 ЧЕ Сергей СИДОРЧУК Беларусь (г) 29'* 2:0 01.09.2021 ЧМ Даниил СИКАН Казахстан (г) 11'* 2:2

* после выхода на замену.

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.