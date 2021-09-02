Словения – Словакия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сборные Словении и Словакии разошлись миром (1:1).
Словения – Словакия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32.
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Петар Стоянович (Словения).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Боженик (Словакия).
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Источник — Sport.ua
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