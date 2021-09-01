Группа H. Россия и Хорватия разошлись миром в матче квалификации ЧМ

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе H сборная России разошлась миром с командой Хорватии (0:0).
Словения и Словакия тоже сильнейшего не определили (1:1), Мальта переиграла Кипр (3:0).
Квалификация ЧМ-2022
Группа H, 4-й тур
Россия – Хорватия – 0:0
Словения – Словакия – 1:1
Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32.
Мальта – Кипр – 3:0
Голы: Аттард, 44, 54, Мбонг, 46.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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