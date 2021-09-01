Россия
0 : 0
Хорватия
01.09.2021, FT

Группа H. Россия и Хорватия разошлись миром в матче квалификации ЧМ

Словения и Словакия тоже сильнейшего не определили, Мальта переиграла Кипр

  • 01.09.2021 23:37
  • 867 просмотров
  • 8 комментариев
Группа H. Россия и Хорватия разошлись миром в матче квалификации ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе H сборная России разошлась миром с командой Хорватии (0:0).

Словения и Словакия тоже сильнейшего не определили (1:1), Мальта переиграла Кипр (3:0).

Квалификация ЧМ-2022

Группа H, 4-й тур

Россия – Хорватия – 0:0

Словения – Словакия – 1:1

Голы: Стоянович, 42 – Боженик, 32.

Мальта – Кипр – 3:0

Голы: Аттард, 44, 54, Мбонг, 46.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 00:29
    +1
    Astra, 02.09.2021 00:08
    Казахстан какое место в этом рейтинге?
    Дело не рейтинге вон Франция тоже ничейку гоняет
    Украина приближенная по силе к Казахстану стала после двух ничеек? Ну ничейку Франция скатает и станет приближенной по силе к Боснии? Никогда Россия не будет приближенной по силе к Хорватии, даже если там будут играть дедушки по 50 лет Могут быть разве что случайные результаты в силу различных причин.
    Ссылка
    Astra
    Astra, 02.09.2021 00:22
    0
    А самое интересное что матч этих двух команд будет заканчивать отбор, поэтому если вдруг кому то из них не будет хватать очков или нужна будет ничейка то результат я думаю очевиден.
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    Astra
    Astra, 02.09.2021 00:11
    0
    Именно в данной игре обе команды реально устраивал Х поэтому особенно никто этому не удивился откатали ничейку и нормально , после пары тройки туров возможно ситуация кардинально изменится и тогда будет гораздо интереснее, а на данный момент Х устроил обе команды.
    Поэтому и идёт речь о договоре.
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    zdobny
    online
    zdobny, 02.09.2021 00:09
    0
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 00:02
    Приближенных по силе 18 и 41 место ФИФА.
    Нынешняя Хорватия уже не так сильна, топ-поколение стареет.
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    Astra
    Astra, 02.09.2021 00:08
    +2
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 00:02
    Приближенных по силе 18 и 41 место ФИФА.
    Казахстан какое место в этом рейтинге?
    Дело не рейтинге вон Франция тоже ничейку гоняет
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 02.09.2021 00:02
    0
    zdobny, 01.09.2021 23:58
    Ок, Перишич, Брозович, Ковачич, Пашалич и другие договорились получить по 100 тысяч евро, чтоб не попасть на ЧМ. Держи в курсе. Это ж не так, что играли 2 лидера группы приближенных по силе, поэтому игра получилась вязкой. Тогда Словения, которая победила ту же Хорватию, вообще всей страной скинулась, чтоб купить матч? Вписывается в сюжет твоего видения реальности.
    Приближенных по силе 18 и 41 место ФИФА.
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    zdobny
    online
    zdobny, 01.09.2021 23:58
    0
    kaka, 01.09.2021 23:52
    договорняк чистой воды-за всю игру у хорватов было 2 момента
    Ок, Перишич, Брозович, Ковачич, Пашалич и другие договорились получить по 100 тысяч евро, чтоб не попасть на ЧМ. Держи в курсе. Это ж не так, что играли 2 лидера группы приближенных по силе, поэтому игра получилась вязкой. Тогда Словения, которая победила ту же Хорватию, вообще всей страной скинулась, чтоб купить матч? Вписывается в сюжет твоего видения реальности.
    Ссылка
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 23:52
    -2
    договорняк чистой воды-за всю игру у хорватов было 2 момента
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