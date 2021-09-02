1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Мальты и Кипра (3:0).
Мальта – Кипр – 3:0. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча
Голы: Аттард, 44, 54, Мбонг, 46.
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Кейн Аттард (Мальта).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Мальта).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Кейн Аттард (Мальта).
|41'
|Константинос Сотериоу (Кипр) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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