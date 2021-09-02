Криштиану РОНАЛДУ: «Еще один исторический вечер! Незабываемо»

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал рекорд, установленный им в поединке отбора на ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).
Роналду отметился дублем, забив свои 110-й и 111-й голы за национальную команду. Таким образом, Криштиану побил рекорд иранца Али Даеи, на счету которого 109 голов за национальную сборную, и стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд.
«Еще один исторический вечер! Незабываемо. 111 голов», — написал Роналду.
Источник — Instagram
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