Криштиану РОНАЛДУ: «Еще один исторический вечер! Незабываемо»

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал рекорд, установленный им в поединке отбора на ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

Роналду отметился дублем, забив свои 110-й и 111-й голы за национальную команду. Таким образом, Криштиану побил рекорд иранца Али Даеи, на счету которого 109 голов за национальную сборную, и стал лучшим бомбардиром в истории национальных команд.

«Еще один исторический вечер! Незабываемо. 111 голов», — написал Роналду.