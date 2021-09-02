Игорь ЖАБЧЕНКО: «Подумал, что Петраков — фартовый. Но не тут-то было»

Специалист подвел итоги поединка Казахстан — Украина (2:2)

  • 02.09.2021 16:13
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Игорь ЖАБЧЕНКО: «Подумал, что Петраков — фартовый. Но не тут-то было»
© УАФ. Александр Петраков

Экс-игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко поделился впечатлениями о матче отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина (2:2).

«В том, что наши ребята потеряли ценные очки, они виноваты сами. Ведь еще в первом тайме должны были решить судьбу матча в свою пользу.

Однако стоило им ослабить давление после перерыва, как казахи почувствовали себя вольготно, и все закончилось для украинцев плачевно. А иначе и нельзя назвать итоговый счет.

Кстати, когда вышедший на замену Даниил Сикан в компенсированное время забил второй гол, я подумал: «А Петраков-то — фартовый и в национальной сборной». Ведь в тренерских кругах нового тренера нашей сборной часто называют фартовым за победы, как говорят, на жилах его предыдущих команд. Но не тут-то было: казахи успели на «флажке» сравнять счет, снова забив Андрею Пятову в ближний, вратарский угол. Возник вопрос: почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку.

Шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остались, но они минимальны. И, чтобы наверстать упущенное, нужно 4 сентября побеждать Францию — чемпионов мира», — считает Жабченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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