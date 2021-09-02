ЖОРЖИНЬО: «Злило, что меня называли сыном Сарри»

Хавбек «Челси» вспомнил тяжелые времена в карьере

  • 02.09.2021 14:54
  • 516 просмотров
  • 2 комментария
ЖОРЖИНЬО: «Злило, что меня называли сыном Сарри»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который ранее был признан игроком года в Европе, рассказал о непростом пути к таком признанию:

«Начало карьеры в «Челси» заставило меня ещё больше скучать по «Наполи». Мы все помним, что обо мне говорили: я слишком медленный, слишком слабый, я сын Сарри. Боже, меня это так злило. Но, послушайте, меня недооценивали. В каждом клубе мне поначалу было непросто. В каждом. Это невероятно.

Когда я перешёл в «Верону», мной никто не интересовался. Меня отправили в аренду в клуб четвёртого дивизиона. Там я тоже был никому не нужен. Но я продолжал работать и заслужил уважение. Я вернулся в «Верону», и мы вышли в Серию А. Потом был сложный год в «Наполи», но пришёл Сарри, и всё изменилось.

Критика в «Челси? Пфф, критика меня заряжает. Я думал: этим людям потом будет неловко. И вот теперь я выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Хочу сказать критикам лишь одно: спасибо вам».

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Источник — The Players' Tribune

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 02.09.2021 14:57
    -1
    "Но я продолжал работать и заслужил уважение. Я вернулся в «Верону», и мы вышли в Серию А. Потом был сложный год в «Наполи», НО ПРИШЁЛ Сарри, и всё ИЗМЕНИЛОСЬ" но он продолжал работать и заслуживать уважение,не смотря на то,что он сын Сарри!
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    aleks19826
    aleks19826, 02.09.2021 14:56
    0
    Як на мене володар золотого мячика 2021. Заслужив макаронних бразильський
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