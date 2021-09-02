ЖОРЖИНЬО: «Злило, что меня называли сыном Сарри»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который ранее был признан игроком года в Европе, рассказал о непростом пути к таком признанию:

«Начало карьеры в «Челси» заставило меня ещё больше скучать по «Наполи». Мы все помним, что обо мне говорили: я слишком медленный, слишком слабый, я сын Сарри. Боже, меня это так злило. Но, послушайте, меня недооценивали. В каждом клубе мне поначалу было непросто. В каждом. Это невероятно.

Когда я перешёл в «Верону», мной никто не интересовался. Меня отправили в аренду в клуб четвёртого дивизиона. Там я тоже был никому не нужен. Но я продолжал работать и заслужил уважение. Я вернулся в «Верону», и мы вышли в Серию А. Потом был сложный год в «Наполи», но пришёл Сарри, и всё изменилось.

Критика в «Челси? Пфф, критика меня заряжает. Я думал: этим людям потом будет неловко. И вот теперь я выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Хочу сказать критикам лишь одно: спасибо вам».