Соломон отметился результативной передачей за сборную Израиля

Футболист «Шахтера» помог своей команде разгромить Фарерские острова (4:0)

  • 02.09.2021 14:23
  • 307 просмотров
  • 1 комментарий
Соломон отметился результативной передачей за сборную Израиля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон помог сборной Израиля одержать вторую победу в рамках квалификации к ЧМ-2022. В четвертом туре «сине-белые» противостояли национальной команде Фарерских островов. Игра состоялась в Торсхавне и прошла с преимуществом гостей, забивших по 2 гола в каждом из таймов.

Соломон вышел в стартовом составе своей команды, а после перерыва поучаствовал в третьей голевой комбинации. На 52-й минуте он отдал результативный пас на Мунаса Даббура, который довел счет до 3:0. На 85-й минуте Соломон уступил место на поле Лиэлю Абаде, а перед самым финальным свистком был установлен окончательный счет в матче. На второй компенсированной минуте Эран Захави оформил хет-трик. 4:0 – сухая победа сборной Израиля.

После четырех поединков подопечные Виллибальда Руттенштайнера набрали 7 очков и занимают второе место в группе F, опережая Австрию благодаря лучшей разнице мячей. Следующий матч «сине-белые» проведут как раз с Австрией – 4 сентября в 21:45 в Хайфе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 14:33
    +1
    Соло топ, это давно известный факт.
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