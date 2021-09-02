1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сыграли сборные Фарерских островов и Израиля (0:4).
Голевую передачу у гостей (когда забивался третий гол) отдал хавбек «Шахтера» Манор Соломон.
Фареры – Израиль – 0:4. Ассист Соломона. Видео голов и обзор матча
Голы: Эран Захави, 12, 44, 90+2, Мунас Даббур, 52.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Израиль).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
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Источник — Sport.ua
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