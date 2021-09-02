Группа F. Победы Дании и Австрии, хет-трик форварда Израиля

В группе F отбора ЧМ-2022 сборная Дании продолжает идти без поражений. Команда оформила победу 2:0 над Шотландией и набрала 12 очков.
По 7 пунктов имеют Израиль и Австрия, которые добыли по победе.
Группа F
Дания - Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14, Майле, 15
Фареры - Израиль 0:4
Голы: Захави, 12, 44, 90 Даббур, 52
Молдова - Австрия 0:2
Голs: Баумгартнер, 45, Арнаутович, 90
Группа F
1. Дания - 12
2. Израиль - 7
3. Австрия - 7
4. Шотландия - 5
5. Фареры - 1
5. Молдова - 1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.