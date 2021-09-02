В поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Австрии на выезде обыграла Молдову со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Молдова — Австрия — 0:2
Голы: Баумгартнер, 45, Арнаутович, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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