Карим БЕНЗЕМА: «Рано или поздно Мбаппе станет игроком Реала»

Во время летнего трансферного окна Килиан Мбаппе так и не перешел в «Реал». Однако его партнер по сборной Франции Карим Бензема уверен, что это лишь вопрос времени:

«Мбаппе рано или поздно станет игроком «Реала». Если бы это зависело от меня - после матчей сборных он поехал бы со мной к «сливочным».

У нас прекрасные отношения, мы здорово понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я бы хотел, чтобы мы вместе выступали за «Реал» Мадрид, лучший клуб мира. Но необходимо уважать его действующий клуб».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.