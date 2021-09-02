Карим БЕНЗЕМА: «Рано или поздно Мбаппе станет игроком Реала»

Форвард «Реала» - о будущем партнера по сборной Франции

  • 02.09.2021 12:43
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Карим БЕНЗЕМА: «Рано или поздно Мбаппе станет игроком Реала»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во время летнего трансферного окна Килиан Мбаппе так и не перешел в «Реал». Однако его партнер по сборной Франции Карим Бензема уверен, что это лишь вопрос времени:

«Мбаппе рано или поздно станет игроком «Реала». Если бы это зависело от меня - после матчей сборных он поехал бы со мной к «сливочным».

У нас прекрасные отношения, мы здорово понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я бы хотел, чтобы мы вместе выступали за «Реал» Мадрид, лучший клуб мира. Но необходимо уважать его действующий клуб».

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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Источник — RTL

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