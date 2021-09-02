Мбаппе может пропустить матч с Украиной

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить матч отбора на чемпионат миа-2022 против Украины (4 сентября в Киеве).
Вчера он был заменен в матче против Боснии и Герцеговины из-за проблем с икроножной мышцей. В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть с Украиной и Финляндией (7 сентября).
Напомним, матч с Украиной пропустит еще одна звезда сборной Франции – Нголо Канте.
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Источник — L'Equipe
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