Мбаппе может пропустить матч с Украиной

Форвард получил повреждение в матче с Боснией и Герцеговиной

  • 02.09.2021 11:29
  • 1493 просмотра
  • 6 комментариев
Мбаппе может пропустить матч с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить матч отбора на чемпионат миа-2022 против Украины (4 сентября в Киеве).

Вчера он был заменен в матче против Боснии и Герцеговины из-за проблем с икроножной мышцей. В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть с Украиной и Финляндией (7 сентября).

Напомним, матч с Украиной пропустит еще одна звезда сборной Франции – Нголо Канте.

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Источник — L'Equipe

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 12:46
    0
    не суть франки все одно поимеют нас-важнее чтоб казахи у финнов что-то откусили
    Ссылка
    dadlismit
    online
    dadlismit, 02.09.2021 12:30
    +1
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 11:52
    А нам это поможет?
    Поможет. "Двушку" получим не от Мбаппе, а например от Жиру
    Ссылка
    Андрій Шпилько
    online
    Андрій Шпилько, 02.09.2021 12:13
    +3
    Краще нехай пропустить Караваєв із Миколинком, це буде більше на руку нашим
    Ссылка
    Artem79
    Artem79, 02.09.2021 11:58
    +2
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 11:52
    А нам это поможет?
    Мы от Валиуллина двушку выхватили, а у Франции таких кто может отгрузить - вагон с долбаной тележкой.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.09.2021 11:53
    +1
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 11:52
    А нам это поможет?
    Нет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 02.09.2021 11:52
    +1
    А нам это поможет?
    Ссылка
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