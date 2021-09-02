Мбаппе может пропустить матч с Украиной

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить матч отбора на чемпионат миа-2022 против Украины (4 сентября в Киеве).

Вчера он был заменен в матче против Боснии и Герцеговины из-за проблем с икроножной мышцей. В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть с Украиной и Финляндией (7 сентября).

Напомним, матч с Украиной пропустит еще одна звезда сборной Франции – Нголо Канте.