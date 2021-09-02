Чили - Бразилия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира

  • 02.09.2021 10:31
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Чили - Бразилия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Чили – Бразилия.
«В Южной Америке идет своя борьба за попадание на чемпионат мира. Десять команд борются за выход на мундиаль.
Именитая бразильская сборная выиграла шесть матчей подряд. Бразилия с 18 очками лидирует, опережая на 6 баллов вторую Аргентину, которая с Месси выиграла Копа Америка.

Амбициозны чилийцы, но они идут на седьмом месте с 6 очками. Сборная Чили только раз выиграла, трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Чилийцы забивают практически в каждой игре, но этого мало. Они только раз выиграли и не пропустили. Это был победный поединок с Перу. Сборная Чили 2:2 сыграла с Колумбией, 1:1 – с Боливией и Аргентиной, а также 1:2 уступила Аргентине и 1:2 Венесуэле. Безусловно, лидер Чили – это Алексис Санчес из «Интера». За «нерадзурри» выступает и другой лидер сборной Чили Артуро Видаль. В 1/4 финала Копа Америка чилийцы играли с бразильцами и уступили 0:1.

Бразильцы – это бразильцы! Оба вратаря сборной Бразилии играют в АПЛ – Эдерсон за «Ман Сити», а Алиссон за «Ливерпуль». Неймар и Маркиньос представляют ПСЖ. Каземиро, Милитао и Винисиус представляют «Реал». Фирмино и Фабиньно – игроки «Ливерпуля». Тиаго Силва выступает за «Челси», Фред – за МЮ, а Ришарилсон – за «Эвертон». Алекс Сандро и Данило – футболисты «Ювентуса». Лоди представляет «Атлетико», Эвертон – «Бенфику», а Пакета – «Лион».
Я склоняюсь к тому, что бразильцы и дальше продолжат свою победную поступь. Бразилия значительно выше по классу, чем Чили», - сказал Грозный.

Матч Чили – Бразилия состоится 3-го сентября. Начало встречи в 04:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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