Криштиану РОНАЛДУ: «Думал, что никогда не побью рекорд по голам за сборную»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Ирландией (2:1) и довел общее количество до 111 голов. Таким образом, Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории национальных команды.

Криштиану поделился впечатлениями от этого достижения.

«Я в восторге от ошеломляющего ощущения! Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру — а их, к счастью, было несколько, — этот для меня особенный. Он, безусловно, стоит на полке достижений, которыми я по-настоящему горжусь. Каждый раз, когда я представляю свою страну, это особый момент, потому что я знаю, что защищаю Португалию и показываю миру, из чего сделаны португальцы.

Во-вторых, потому что соревнования национальных сборных всегда оказывали на меня очень сильное влияние, когда я рос, наблюдая, как мои кумиры раз в два года играют за свои флаги на Евро и чемпионатах мира. Но, наконец, и прежде всего, потому что забить 111 голов за Португалию означает 111 моментов, подобных тем, которые мы пережили сегодня в Алгарве, моментов всемирного единства и счастья для миллионов и миллионов граждан Португалии по всему миру. Для них каждая жертва того стоит.

Еще одна причина, по которой я ценю это достижение так же высоко, как и сейчас, заключается в том, что Али Даеи установил планку на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что, возможно, никогда его не догоню. Поздравляю его с тем, что он так долго держал рекорд. Благодарю за то, что всегда проявлял ко мне уважение каждый раз, когда я забивал, и по мере того, как я становился всё ближе и ближе к его выдающемуся достижению.

Спасибо, Португалия! Спасибо всем моим товарищам по команде и соперникам за то, что сделали это путешествие таким незабываемым. Давайте продолжим встречаться на поле в ближайшие годы! Я еще не заканчиваю подсчет», — написал Роналду.