Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пропустить два гола в таком ключе – это просто позор»

Специалист проанализировал матч с Казахстаном

  • 02.09.2021 09:16
  • 1029 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пропустить два гола в таком ключе – это просто позор»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Мы пропустили два идентичных гола. Будем откровенны, наш правый фланг сегодня провалился. Караваев, когда идет простой перевод мяча, по каким-то причинам дает бить два раза, и Валиулин забивает эти голы легко и просто. Я понимаю разочарование ребят, понимаю, насколько сложно это принять, но для футбола Украины это действительно катастрофа.

Если ты не можешь реализовать столько моментов, потом на 93 минуте забиваешь сложный, рабочий гол, а потом в идентичной ситуации снова пропускаешь -  для меня это непонятно. Два гола в таком ключе – это просто позор», - считает Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    terhoha, 02.09.2021 09:45
    0
    axylinam, 02.09.2021 09:41
    Караваев по мировым меркам всегда был слабеньким игроком,лучше играть он не может
    Як і Пятов.
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    axylinam
    axylinam, 02.09.2021 09:41
    0
    Караваев по мировым меркам всегда был слабеньким игроком,лучше играть он не может
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    kaka
    online
    kaka, 02.09.2021 09:36
    0
    когда обороны просто нет-то не может быть резалта .... 5 атак за матч казахов-3 гола-один ВАР отменил нам на счастье
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