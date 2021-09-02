Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Пропустить два гола в таком ключе – это просто позор»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча с Казахстаном (2:2) в рамках отбора к ЧМ-2022.
«Мы пропустили два идентичных гола. Будем откровенны, наш правый фланг сегодня провалился. Караваев, когда идет простой перевод мяча, по каким-то причинам дает бить два раза, и Валиулин забивает эти голы легко и просто. Я понимаю разочарование ребят, понимаю, насколько сложно это принять, но для футбола Украины это действительно катастрофа.
Если ты не можешь реализовать столько моментов, потом на 93 минуте забиваешь сложный, рабочий гол, а потом в идентичной ситуации снова пропускаешь - для меня это непонятно. Два гола в таком ключе – это просто позор», - считает Левченко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.