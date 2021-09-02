Миколенко сможет сыграть с Францией

У защитника сборной Украины нет перебора желтых карточек

  • 02.09.2021 05:33
  • 2190 просмотров
  • 3 комментария
Миколенко сможет сыграть с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко получил желтую карточку на 53-й минуте поединка отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

При этом Миколенко сможет принять участие в отборочном матче против Франции, который состоится в Киеве в субботу, 4 сентября, так как это его первая желтая карточка в отборочном цикле.

Таким образом, единственным игроком сборной Украины, который пропустит встречу с Францией из-за перебора желтых карточек, станет 24-летний игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Antonio Mozarella
    Antonio Mozarella, 02.09.2021 06:22
    -1
    Колян красава
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 02.09.2021 05:55
    -1
    Зінченко- піжон самоусунувся від матчу з Францією. Жовта з Казахами в центрі поля без потреби це нонсенс. Думаю без нього буде набагато краще, бо давно треба посадить на лавку.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 02.09.2021 05:48
    -2
    Мокрый Максим будет в ярости
    Ссылка
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