Миколенко сможет сыграть с Францией

22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко получил желтую карточку на 53-й минуте поединка отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

При этом Миколенко сможет принять участие в отборочном матче против Франции, который состоится в Киеве в субботу, 4 сентября, так как это его первая желтая карточка в отборочном цикле.

Таким образом, единственным игроком сборной Украины, который пропустит встречу с Францией из-за перебора желтых карточек, станет 24-летний игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко.