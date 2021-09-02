Артем ФРАНКОВ: «Инвалидов в мире футбола на наш век хватит»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги выездной ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Ладно, давайте после того, как эмоции чуть притихли. Кто-то всерьез намеревался брать первое место?! В палату к розовым единорогам.

А второе место по-прежнему доступно. Напоминаю, к 10-ти вторым командам присоединяются две из Лиги наций, их разбивают на три четверки и внутри каждой определяют (полуфинал — финал) еще три команды (помимо десяти первых), кто выходит на ЧМ.

По большому счету — никакой катастрофы, только окончательное расставание с иллюзиями. А инвалидов в мире футбола на наш век хватит. Обидно, конечно, но что ж…», — написал Франков.