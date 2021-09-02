Артем ФРАНКОВ: «Инвалидов в мире футбола на наш век хватит»

Ничья с Казахстаном — не катастрофа для сборной Украины, уверен специалист

  • 02.09.2021 02:08
  • 117 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Инвалидов в мире футбола на наш век хватит»
© УАФ

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги выездной ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Ладно, давайте после того, как эмоции чуть притихли. Кто-то всерьез намеревался брать первое место?! В палату к розовым единорогам.

А второе место по-прежнему доступно. Напоминаю, к 10-ти вторым командам присоединяются две из Лиги наций, их разбивают на три четверки и внутри каждой определяют (полуфинал — финал) еще три команды (помимо десяти первых), кто выходит на ЧМ.

По большому счету — никакой катастрофы, только окончательное расставание с иллюзиями. А инвалидов в мире футбола на наш век хватит. Обидно, конечно, но что ж…», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    HaloGen
    online
    HaloGen, 02.09.2021 02:18
    0
    Оно то может и так только уже и 2е место приобретает очертания розовой мечты - игра на выезде с непростыми финнами, игра с французами (которая врядли пополнит нашу копилку очков) и две игры с очень борзыми боснийцами.
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    Krot7777
    online
    Krot7777, 02.09.2021 02:15
    0
    Караваева фотка в тему
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