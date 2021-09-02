Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины нет людей, которые могут напихать»

Специалист считает, что в матче с Казахстаном украинская команда упустила сто моментов

  • 02.09.2021 01:44
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В сборной Украины нет людей, которые могут напихать»
© УАФ

Экс-игрок «Карпат» Михаил Кополовец поделился мнением об атмосфере в сборной Украины после выездной ничьей с Казахстаном (2:2) в отборе на ЧМ-2022.

«Сейчас в команде все такие дипломаты. Нет такого, чтобы заводили друг друга, крикнули. Таких как Федецкий, Езерский, Лужный.

Это новая генерация, новое поколение. Думаю, такого там и не будет, там нет таких людей. Там нет таких людей с характером, которые могут напихать. Мы растренькали пять моментов в матче с Казахстаном. Никто ничего никому не сказал. Кто кому будет говорить? Цыганков, Буяльский, Яремчук? Они друзья, они вместе отдыхают на морях, дружат… Там никто никому не пихает.

Не знаю, какие там в раздевалке разговоры, но я думаю, что если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды за эти моменты.

У них команда друзей. Я не хочу сказать, что это плохо, но, наверное, уже пришло время спрашивать друг друга. 100 моментов упустили, 2:2, я считаю, это — поражение.

Мне нравится Петраков, он — парень из народа, хочется, чтобы у него получилось. Но при чем тут тренер? Он правильно сказал, что не может за игроков забить гол. Обидно, очень обидно, что так получилось», — сказал Кополовец.

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Источник — UA-Football

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    Александр Пересадько
    Александр Пересадько, 02.09.2021 01:52
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