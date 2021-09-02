Тренер Казахстана: «У Украины практически не было подготовки»

Талгат Байсуфинов рассказал о ничьей с «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 (2:2)

  • 02.09.2021 01:27
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Тренер Казахстана: «У Украины практически не было подготовки»
© Sports.kz. Талгат Байсуфинов

Главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Украины (2:2).

— Вызвало ли определенные проблемы ваше дистанционное участие в тренировочном процессе?
— Сложностей как таковых в плане видеосвязи и тренировок не было. Мне даже было удобнее, потому что я смотрел картину сверху. А вот то, что моего присутствия там не было, то какие-то трудности были. У нас было преимущество в том плане, что мы, по сравнению со сборной Украины, собрались пораньше. Спасибо КФФ и ПФЛК за это. Перед игрой с Северной Македонией мы имели лишь два дня на подготовку, и в итоге у нас ничего не получилось. Мое отсутствие в тренировочном процессе где-то уравняло шансы со сборной Украины, так как у них практически не было подготовки, плюс новый главный тренер. Все моменты, конечно, мы учитывали. Вчера я был в гостинице с командой, успел провести индивидуальные беседы. Сегодня тоже как тренер был на бровке.

Ребята это воспринимают и понимают, мы уже с начала года с ними. Таких больших шероховатостей не было, если бы не этот быстрый гол, после которого мы приходили в себя. Второй тайм был легче в тактическом плане.

— Выбор с первых минут в пользу Шушеначева связан с его игрой в еврокубках? Или были другие причины?
— Во-первых, он — лучший бомбардир среди наших казахстанских голеадоров. Во-вторых, мы понимали степень ответственности. Все-таки первая игра — и сразу в бой с таким серьезным соперником как Украина. Мы его поддерживали всей командой, тренерским штабом, проводили индивидуальные беседы. В некоторых моментах он не сыграл так, как нужно, но это объяснимо. Мы привели ему такой пример: если он в «Кайрате» играет с Вагнером Лавом, то здесь под ним опытный Азат Нургалиев. Для молодого нападающего это нормально.

— Выход Зайнутдинова во втором тайме говорит о том, что он еще не готов функционально работать все 90 минут?
— Совершенно верно. Это плановые замены, чтобы игру отодвинуть от своих ворот. Именно в таких играх в защитной линии менять что-то опасно. Оборона начинается с атаки, так что впереди за счет свежих игроков мы навязывали борьбу.

— Что готовите к предстоящей игре с Финляндией?
— Вы знаете, мы сыграли три игры: с французами и две игры с украинцами. После мартовских игр мы сказали себе, что наша основная задача — стабилизировать игру. Какой-то стиль взять и стараться играть в современный футбол. Мы поднимем команду в желтую зону и уже удерживаем ее, это очень радует. Стабилизация игры в плане контроля мяча проскакивает эпизодами. Командная игра более-менее есть, а индивидуальное мастерство — где-то придержать, где-то обострить игру — в этом плане соперник нас превосходил.

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Источник — Sports.kz

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