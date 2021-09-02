Роман Яремчук забил один из самых быстрых голов сборной Украины

Роман Яремчук, открывший счет в матче с Казахстаном (2:2) уже на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых быстрых голов сборной Украины. Меньше времени на взятие ворот соперников понадобилось Андрею Ярмоленко и Сергею Реброву, но в товарищеских поединках. А в официальных матчах на той же 2-й минуте забивали Сергей Серебренников в отборочном турнире ЧЕ-2004 и Андрей Ярмоленко в отборе на ЧМ-2014.

Самые быстрые голы сборной Украины

Минута Игрок Дата Ранг Соперник Счет 15'' Андрей ЯРМОЛЕНКО 02.09.2011 ТМ Уругвай (д) 2:3 53'' Сергей РЕБРОВ 19.08.1998 ТМ Грузия (д) 4:0 2' Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ 07.09.2002 ЧЕ Армения (г) 2:2 2' Андрей ЯРМОЛЕНКО 22.03.2013 ЧМ Польша (г) 3:1 2' Роман ЯРЕМЧУК 01.09.2021 ЧМ Казахстан (г) 2:2 3' Виталий КОСОВСКИЙ 02.04.1997 ЧМ Сев. Ирландия (д) 2:1 3' Андрей ВОРОНИН 15.08.2006 ТМ Азербайджан (д) 6:0 4' Сергей ПОПОВ 05.10.1996 ЧМ Португалия (д) 2:1 4' Андрей ШЕВЧЕНКО 15.11.1997 ЧМ Хорватия (д) 1:1 4' Андрей РУСОЛ 19.06.2006 ЧМф Сауд.Аравия (н) 4:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.