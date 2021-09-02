Роман Яремчук забил один из самых быстрых голов сборной Украины

Роман Яремчук, открывший счет в матче с Казахстаном (2:2) уже на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых быстрых голов сборной Украины. Меньше времени на взятие ворот соперников понадобилось Андрею Ярмоленко и Сергею Реброву, но в товарищеских поединках. А в официальных матчах на той же 2-й минуте забивали Сергей Серебренников в отборочном турнире ЧЕ-2004 и Андрей Ярмоленко в отборе на ЧМ-2014.
Самые быстрые голы сборной Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
15''
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
02.09.2011
|
ТМ
|
Уругвай (д)
|
2:3
|
53''
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Грузия (д)
|
4:0
|
2'
|
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ
|
07.09.2002
|
ЧЕ
|
Армения (г)
|
2:2
|
2'
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
22.03.2013
|
ЧМ
|
Польша (г)
|
3:1
|
2'
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
3'
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
02.04.1997
|
ЧМ
|
Сев. Ирландия (д)
|
2:1
|
3'
|
Андрей ВОРОНИН
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Азербайджан (д)
|
6:0
|
4'
|
Сергей ПОПОВ
|
05.10.1996
|
ЧМ
|
Португалия (д)
|
2:1
|
4'
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15.11.1997
|
ЧМ
|
Хорватия (д)
|
1:1
|
4'
|
Андрей РУСОЛ
|
19.06.2006
|
ЧМф
|
Сауд.Аравия (н)
|
4:0
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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