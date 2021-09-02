Роман Яремчук забил один из самых быстрых голов сборной Украины

Счет в матче с Казахстаном форвард «Бенфики» открыл уже на 2-й минуте

  • 02.09.2021 00:37
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Роман Яремчук забил один из самых быстрых голов сборной Украины
© УАФ. Роман Яремчук (слева)

Роман Яремчук, открывший счет в матче с Казахстаном (2:2) уже на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых быстрых голов сборной Украины. Меньше времени на взятие ворот соперников понадобилось Андрею Ярмоленко и Сергею Реброву, но в товарищеских поединках. А в официальных матчах на той же 2-й минуте забивали Сергей Серебренников в отборочном турнире ЧЕ-2004 и Андрей Ярмоленко в отборе на ЧМ-2014.

Самые быстрые голы сборной Украины

Минута

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

15''

Андрей ЯРМОЛЕНКО

02.09.2011

ТМ

Уругвай (д)

2:3

53''

Сергей РЕБРОВ

19.08.1998

ТМ

Грузия (д)

4:0

2'

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

07.09.2002

ЧЕ

Армения (г)

2:2

2'

Андрей ЯРМОЛЕНКО

22.03.2013

ЧМ

Польша (г)

3:1

2'

Роман ЯРЕМЧУК

01.09.2021

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

3'

Виталий КОСОВСКИЙ

02.04.1997

ЧМ

Сев. Ирландия (д)

2:1

3'

Андрей ВОРОНИН

15.08.2006

ТМ

Азербайджан (д)

6:0

4'

Сергей ПОПОВ

05.10.1996

ЧМ

Португалия (д)

2:1

4'

Андрей ШЕВЧЕНКО

15.11.1997

ЧМ

Хорватия (д)

1:1

4'

Андрей РУСОЛ

19.06.2006

ЧМф

Сауд.Аравия (н)

4:0

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч. 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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