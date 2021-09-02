Казахстанские СМИ: «Можем ведь! Казахстан по делу отобрал очки у Украины»

В среду, 1 сентября, сборная Украины на выезде сыграла вничью с национальной командой Казахстана (2:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

После завершения основного времени матча счет был 1:1. Украине удалось забить усилиями Сикана на 90+3 минуте, победа была близка, но гол Валиуллина на 90+6 минуте похоронил надежды «сине-желтых» увезти из Нур-Султана три очка.

Казахстанские СМИ не оставили без внимания поединок, который для сборной Казахстана был сродни победе.

«Сборная Казахстана провела сумасшедший матч и на 96-й минуте вырвала ничью у Украины», — гласит заголовок известного издания Sports.kz.

«Гости прибыли в Нур-Султан с новым главным тренером, который действует с приставкой и.о., и проблемами с составом, Александр Петраков не смог рассчитывать на целый ряд основных игроков, тем не менее, это не помешало ему оставить на скамейке лидера Руслана Малиновского. Талгат Байсуфинов же несколько удивил стартом, в нем не оказалось Бактиера Зайнутдинова.

Гости с первых минут пошли в атаку, и уже на второй минуте красивым ударом издали забил Роман Яремчук, следом украинцы дважды попадали в штанги и единожды сотрясли перекладину. Только к середине тайма казахстанцы опомнились, старались бить издали, но выходило не особенно опасно. После перерыва хозяева не стали садиться в оборону, игра шла на встречных курсах, команды провели замены, дважды Стас Покатилов спасал хозяев после выходов один на один Николая Матвиенко и Эдуарда Соболя, а затем забил Абат Аймбетов, но из офсайда. Игра шла на встречных курсах, команды провели замены, и Руслан Валиуллин отметился уже с игры. Украинцы бросились в атаку, Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко упустили убойные моменты, продолжал показывать себя Покатилов, который все-таки пропустил на 93-й минуте, однако тут снова слово сказал Валиуллин. 2:2 — ничья.

4 сентября казахстанцам предстоит сыграть на выезде против Финляндии», — рассказывает о матче Sports.kz.

«Можем ведь! Казахстан снова отобрал очки у Украины, и совершенно по делу», — восхищается издание Prosports.kz.

«Перед игрой из расположения сборной Казахстана пришла неприятная информация: основной полузащитник нашей национальной команды Абзал Бейсебеков сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего участие хавбека «Астаны» в матче с командой Украины исключалось.

По позиции Бейсебекова заменил Владислав Васильев, но, учитывая немного разный функционал этих игроков, тренерскому штабу все же пришлось внести некоторые корректировки в расстановку футболистов на поле.

Начало игры превратилось для хозяев в катастрофу: уже на второй минуте гости открыли счет, причем забивавший Роман Яремчук перед своим ударом из-за пределов штрафной смог пожонглировать мячом, осмотреться, нет ли кого из партнеров в более выгодной позиции, а лишь затем прицельно пробил. Возможно, успел бы и еще много дел сделать, да не стал издеваться над казахстанскими защитниками.

Пропущенный мяч не стал сигналом для нашей обороны, и в течение нескольких минут сборная Украины могла забивать еще как минимум трижды, но всякий раз удача была на стороне нашего голкипера Стаса Покатилова — удары на себя проверяли штанги и перекладина хозяйских ворот.

Но постепенно игра выровнялась, и ближе к концу тайма дружина Талгата Байсуфинова осмелела и стала угрожать владениям «сине-желтых», а после перерыва вышедший на замену Абат Аймбетов даже забил, однако перед своим результативным действием, увы, забрался в офсайд, поэтому его гол справедливо не был засчитан.

Но через несколько минут после отмененного мяча Аймбетова казахстанцы отыгрались уже по всем правилам: один из самых активных в составе нашей команды Руслан Валиуллин здорово пробил с полулета с угла, застав врасплох опытнейшего Андрея Пятова — 1:1.

Понятно, что такое развитие событий совершенно не устраивало украинцев, которые все три своих предыдущих матча в отборе завершили именно с таким результатом. Наставник команды гостей Александр Петраков фактически перешел на игру в четыре нападающих. «Сине-желтые» большими силами пошли вперед, однако едва не пропустили сами. Аймбитов в одиночку создал себе опаснейший момент, вышел один на один с Пятовым, но не сумел в ближнем бою переиграть вратаря донецкого «Шахтера».

Все шло к тому, что на «Астана Арене» повторится счет матча между этими командами, который был зафиксирован 31 марта на «Олимпийском» стадионе Киева. Однако на третьей компенсированной минуте сработала одна из замен Петракова: дебютант сборной Украины Даниил Сикан в сутолоке у ворот Покатилова протолкнул мяч в сетку — 1:2.

В рядах украинцев началось ликование, гости уже уверовали в свою первую победу в этой квалификации, но… Парни Байсуфинова не привыкли сдаваться заранее и посыпать голову пеплом. Проводивший матч всей своей жизни Валиуллин на шестой добавленной минуте повторно сравнял счет.

2:2 — ведь можем же! Только играть надо начинать не после перерыва и даже не с середины первого тайма, а в унисон стартовому свистку, тогда, возможно, придется не героически спасаться, а самим выходить вперед и диктовать свои условия.

Как бы то ни было, в Хельсинки сборная Казахстана отправляется в отличном настроении. По очкам мы уже догнали команду Суоми, надо бы обойти ее!», — радуется Prosports.kz.

«Вот это матч! Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу», — не скрывает эмоций издание Vesti.kz.

«Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022.

1 сентября на «Астана Арене» в Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова принимали соперника в рамках группы D. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева пропустили в этом матче первыми, причем уже на второй минуте. Ворота Стаса Покатилова распечатал Роман Яремчук.

На 68-й минуте гол сопернику забил Абат Аймбетов, но после просмотра системы VAR он не был засчитан из-за офсайда.

В итоге сократил разрыв Руслан Валиуллин, отличившийся на 74-й минуте. Основное время завершилось ничьей 1:1.

Уже в добавленное время — на 93-й минуте — Украину вывел вперед Даниил Сикан.

Казалось, Казахстан не успеет отыграться. Но перед самым финальным свистком на 96-й минуте Валиуллин оформил дубль и спас команду от поражения», — говорится в материале Vesti.kz.

Казахстан ликует — еще бы, ведь команде Талгата Байсуфинова во второй раз удалось отобрать очки у сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. И казахстанская пресса, честно говоря, имеет на это полное право.

В материале использованы фото Vesti.kz