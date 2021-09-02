Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Все результаты игрового дня

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022.
В группе G в напряженном поединке вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022
1 сентября, 4-й тур
Группа A
- Португалия – Ирландия – 2:1
- Люксембург – Азербайджан – 2:1
Группа D
- Казахстан – Украина – 2:2
- Франция – Босния и Герцеговина – 1:1
Группа F
- Дания – Шотландия – 2:0
- Молдова – Австрия – 0:2
- Фарерские острова – Израиль – 0:4
Группа G
- Норвегия – Нидерланды – 1:1
- Турция – Черногория – 2:2
- Латвия – Гибралтар – 3:1
Группа H
- Россия – Хорватия – 0:0
- Словения – Словакия – 1:1
- Мальта – Кипр – 3:0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
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Источник — Sport.ua
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