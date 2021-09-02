Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Все результаты игрового дня

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 02.09.2021 00:05
  • 751 просмотр
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Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022. Все результаты игрового дня
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022.

В группе G в напряженном поединке вничью сыграли сборные Казахстана и Украины (2:2).

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

1 сентября, 4-й тур

Группа A

  • Португалия – Ирландия – 2:1
  • Люксембург – Азербайджан – 2:1

Группа D

  • Казахстан – Украина – 2:2
  • Франция – Босния и Герцеговина – 1:1

Группа F

  • Дания – Шотландия – 2:0
  • Молдова – Австрия – 0:2
  • Фарерские острова – Израиль – 0:4

Группа G

  • Норвегия – Нидерланды – 1:1
  • Турция – Черногория – 2:2
  • Латвия – Гибралтар – 3:1

Группа H

  • Россия – Хорватия – 0:0
  • Словения – Словакия – 1:1
  • Мальта – Кипр – 3:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

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