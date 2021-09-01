Это россиянка. Определена соперница Свитолиной в третьем раунде US Open

В трехсетовом поединке Дарья Касаткина переиграла Маркету Вондроушову

  • 01.09.2021 23:00
  • 2206 просмотров
  • 3 комментария
Это россиянка. Определена соперница Свитолиной в третьем раунде US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Определена соперница украинки Элины Свитолиной в третьем раунде US Open 2021.

В трехсетовом поединке россиянка Дарья Касаткина (WTA 27) переиграла Маркету Вондроушову из Чехии (WTA 38).

Матч третьего круга между Свитолиной и Касаткиной состоится 3 сентября.

US Open 2021

Женщины. Второй раунд

Дарья Касаткина (Россия) [25] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:4

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 01.09.2021 23:18
    +1
    В любом случае это лучше чем Маркета, но просто все ровно не будет. хотя личные встречи 5-0 в пользу Элины, но тоже самое было и с Контай и Кербер но мы знаем чем все это закончилось!
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 01.09.2021 23:10
    +1
    Бажаємо Еліні добре налаштуваться на супротивницю, з мотівацією у неї не повинно бути проблем, шанс на вихід до третього кола збільшився.
    Ссылка
    Michael Benko
    Michael Benko, 01.09.2021 23:02
    0
    На чиле, на расслабоне)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности