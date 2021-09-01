Это россиянка. Определена соперница Свитолиной в третьем раунде US Open

Определена соперница украинки Элины Свитолиной в третьем раунде US Open 2021.
В трехсетовом поединке россиянка Дарья Касаткина (WTA 27) переиграла Маркету Вондроушову из Чехии (WTA 38).
Матч третьего круга между Свитолиной и Касаткиной состоится 3 сентября.
US Open 2021
Женщины. Второй раунд
Дарья Касаткина (Россия) [25] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:4
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Источник — Sport.ua
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