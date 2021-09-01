Финляндия – Уэльс – 0:0. Как Уилсон не забил пенальти. Видеообзор матча

Команды Финляндии и Уэльса провели товарищеский матч в рамках подготовки к квалификации ЧМ-2022.
Игра звершилась вничью (0:0), причем у команды гостей Гарри Уилсон не реализовал пенальти на 25-й минуте.
Финляндия – Уэльс – 0:0. Видеообзор матча
Незабитый пенальти. Гарри Уилсон (Уэльс), 25 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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