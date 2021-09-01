Соперник сборной Украины сыграл вничью. Финляндия провела спарринг

Сборная Финляндии, которая является соперником Украины в отборе ЧМ-2022, провела контрольный матч с Уэльсом.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Украина в отборе уже сыграла домашний матч с финнами (1:1), а выездной поединок состоится в октябре.
Финляндия - Уэльс 0:0
Финляндия: Эрикссон, Райтала (Алхо, 73), Иванов, Тойвио, Хямяляйнен, Ассенхун (Ниссила, 46), Кайринен, Камара, Хостикка (Сойри, 64), Форсс (Похьянпало, 73), Йенсен (Тейлор, 64)
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Источник — Sport.ua
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