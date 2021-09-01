Россия
0 : 0
Хорватия
70’

Россия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча отбора к чемпионату мира

  • 01.09.2021 21:55
  • 2678 просмотров
  • 13 комментариев
Россия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября в 21:45 в матче квалификации ЧМ-2022 сборная России играет против Хорватии.

Стартовые составы команд:

Россия: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев, Баринов, Головин, Захарян, Миранчук, Ионов.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Влашич, Крамарич.

Россия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 01.09.2021 22:54
    0
    странно-но игра идет на равных
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
    Oleg Savchuk, 01.09.2021 22:46
    0
    Давайте хорвати давіть фашню
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.09.2021 22:44
    -1
    Oleg Savchuk, 01.09.2021 22:43
    Днровець щезни,нема чого тут фашистів підтримувати колаборант огидний
    Ради таких как ты и пишу.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
    Oleg Savchuk, 01.09.2021 22:43
    +1
    Face Control, 01.09.2021 22:30
    Удачи россиянам.
    Днровець щезни,нема чого тут фашистів підтримувати колаборант огидний
    Ссылка
    Astra
    Astra, 01.09.2021 22:41
    0
    Франция 3,5 верх и Латвия 1,5 верх нормально зайдет
    Ссылка
    Astra
    Astra, 01.09.2021 22:33
    0
    Шляпа какая то одни не могут другие не хотят, по ходу ничейку готовят если 1,5 тотал залезет то это будет чудо
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 22:32
    -1
    Хорваты получше играют намного
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.09.2021 22:30
    +1
    nivava, 01.09.2021 22:17
    Якщо в команді Караваєв, то команда програє...
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.09.2021 22:30
    -6
    Удачи россиянам.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 22:27
    +1
    трансляция в HD качестве https://static.1tv.ru/eump/embeds/public_sport.html?channel_id=1
    Ссылка
    nivava
    nivava, 01.09.2021 22:17
    +4
    Якщо в команді Караваєв, то команда програє...
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 01.09.2021 22:13
    +1
    Поки що 0:0...
    Трансляція на Беларусь 5...
    Хорватія
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 01.09.2021 22:09
    -3
    Хорватия вперед!!!
    Ссылка
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