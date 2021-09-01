1 сентября в 21:45 в матче квалификации ЧМ-2022 сборная России играет против Хорватии.
Стартовые составы команд:
Россия: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев, Баринов, Головин, Захарян, Миранчук, Ионов.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, Влашич, Крамарич.
Россия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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Хорватія
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