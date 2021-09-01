В среду, 1 сентября, в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная России примет сборную Хорватии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

Россия

На матч россияне выйдут под руководством нового наставника. Станислав Черчесов после провального Евро-2020 был уволен с тренерского поста, а заменил его 52-летний Валерий Карпин, который до этого работал на клубном уровне с московским «Спартаком», испанской «Мальоркой», «Торпедо» из Армавира и «Ростовом».

В таблице группы Н квалификации ЧМ-2022 российская дружина занимает 2 место, имея в активе 6 очков – столько же, сколько и у хорватов. Под началом Черчесова «трехцветные» стартовали с побед над Мальтой (3:1 на выезде) и Словенией (2:1 дома), а затем проиграли Словакии (1:2 на выезде).

Напомним, на упомянутом Евро-2020 Россия завершила борьбу после группового турнира, заняв в своем квартете четвертое место. Она проиграла Бельгии (0:3), переиграла Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).

Хорватия

Команда Златко Далича, как уже отмечалось, является лидером группы Н евроотбора на грядущий мундиаль. На почин квалификации она уступила в гостях словенцам (1:2), но тут же хорошо поработала над ошибками, сумев обыграть Кипр (1:0 дома) и Мальту (3:0 также на своем поле). Как следствие, сейчас у «клетчатых» равное количество очков с Россией (по шесть), но лучшие дополнительные показатели. И хорваты занимают вершину турнирного пелотона.

На Евро-2020 сборная Хорватии стала участников плей-офф турнира. В группе она заняла второе место, расположившись позади англичан, но выше чехов и шотландцев. Родоначальникам футбола балканцы проиграли 0:1, затем разошлись миром с Чехией (1:1) и обыграли Шотландию (3:1).

В 1/8 финала сборная Хорватии потерпела поражение от Испании – 3:5 в дополнительное время. На последних минутах основного времени подопечные Далича смогли отыграться с 1:3, но в дополнительное время пропустили два гола и в итоге проиграли.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что сборная Хорватии в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Россия: Песьяков – Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Алексей Миранчук, Головин, Зобнин, Фомин, Смолов, Тюкавин.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Гвардиол, Брозович, Модрич, Ковачич, Влашич, Будимир, Крамарич.

1 сентября, среда