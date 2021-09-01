Россия
0 : 0
Хорватия
01.09.2021 21:45

Россия - Хорватия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022

Хозяева поля впервые сыграют под началом Валерия Карпина.

  • 01.09.2021 06:52
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
Россия - Хорватия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022
© РФС / автор Михаил Шапаев

В среду, 1 сентября, в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором сборная России примет сборную Хорватии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

Россия

 

На матч россияне выйдут под руководством нового наставника. Станислав Черчесов после провального Евро-2020 был уволен с тренерского поста, а заменил его 52-летний Валерий Карпин, который до этого работал на клубном уровне с московским «Спартаком», испанской «Мальоркой», «Торпедо» из Армавира и «Ростовом».

В таблице группы Н квалификации ЧМ-2022 российская дружина занимает 2 место, имея в активе 6 очков – столько же, сколько и у хорватов. Под началом Черчесова «трехцветные» стартовали с побед над Мальтой (3:1 на выезде) и Словенией (2:1 дома), а затем проиграли Словакии (1:2 на выезде).

Напомним, на упомянутом Евро-2020 Россия завершила борьбу после группового турнира, заняв в своем квартете четвертое место. Она проиграла Бельгии (0:3), переиграла Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).

Хорватия

 

Команда Златко Далича, как уже отмечалось, является лидером группы Н евроотбора на грядущий мундиаль. На почин квалификации она уступила в гостях словенцам (1:2), но тут же хорошо поработала над ошибками, сумев обыграть Кипр (1:0 дома) и Мальту (3:0 также на своем поле). Как следствие, сейчас у «клетчатых» равное количество очков с Россией (по шесть), но лучшие дополнительные показатели. И хорваты занимают вершину турнирного пелотона.

На Евро-2020 сборная Хорватии стала участников плей-офф турнира. В группе она заняла второе место, расположившись позади англичан, но выше чехов  и шотландцев. Родоначальникам футбола балканцы проиграли 0:1, затем разошлись миром с Чехией (1:1) и обыграли Шотландию (3:1).

В 1/8 финала сборная Хорватии потерпела поражение от Испании – 3:5 в дополнительное время. На последних минутах основного времени подопечные Далича смогли отыграться с 1:3, но в дополнительное время пропустили два гола и в итоге проиграли.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что сборная Хорватии в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Россия: Песьяков – Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Алексей Миранчук, Головин, Зобнин, Фомин, Смолов, Тюкавин.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Гвардиол, Брозович, Модрич, Ковачич, Влашич, Будимир, Крамарич.

1 сентября, среда

Россия - Хорватия
Москва. Стадион «Лужники». 21:45
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 1:2

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 01.09.2021 07:14
    0
    А деж Дзюба? Галушок полтавських обжерся?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности