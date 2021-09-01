Александр ПЕТРАКОВ: «Не знаю, что говорить. Я не могу выйти и сам забить»

Наставник оценил свой дебютный матч в сборной Украины

  • 01.09.2021 19:17
  • 9551 просмотр
  • 56 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Не знаю, что говорить. Я не могу выйти и сам забить»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью 2:2 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«Даже не знаю, что говорить. 90+3 - мы забиваем, я радуюсь, все уже. Одна подача - и нам забили. Люди играют в Лиге чемпионов и такие ошибки допускают. На юношеском уровне таких ошибок не допускают. Я не могу выйти и за них забить. Выходят один на один и...».

«В первом тайме минут 25 играли неплохо, затем подустали. К сожалению, функционально не держат эту схему. Мы будем играть до последнего. Конечно, все ребята расстроены, не хотят выходить даже на восстановление. Встать не могут. Еще и поле искусственное, ноги «сели» у всех».

«Теперь еще Франция, но мы будем играть до последнего», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.

Украина после четырех туров отбора имеет 4 очка.

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Источник — Sport.ua

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hakkinen
    hakkinen, 01.09.2021 20:00
    0
    googlle, 01.09.2021 19:54
    А те що ти старий якось додає тобі ваги. Іди випий таблетки стара фігня, а не на людей кидайся.
    Подпёздыши - строем идут в сторону полового члена.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 01.09.2021 19:59
    0
    lenares85, 01.09.2021 19:33
    Если в воротах Дырка то сколь б не забили столько и пропрустят, Есть бойко лунин нет он ветерана ставит
    Лунин с Ковидом, у Бойко еще меньше игровой практики чем у Пятова. И кстати он тоже не такой уж молодой.
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    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:58
    +1
    hakkinen, 01.09.2021 19:56
    Пошёл на×уй, пид*ор.
    солидные люди в возрасте за 60 лет, с правильным составом мозга, такого себе не позволяют )))
    ну то что ты девочка, этим коментом, подтвердила)))
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    spqr-te
    spqr-te, 01.09.2021 19:58
    +3
    На превеликий жаль збірна таки не заслужила бути на ЧС☹️
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 01.09.2021 19:57
    0
    Artyom_I, 01.09.2021 19:52
    Зато сколько пафоса было у этого тренеришки перед матчем. Я, я, я, я ....
    И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
    ск он с сбу уже .... дней?
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    hakkinen
    hakkinen, 01.09.2021 19:56
    -2
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:52
    я не знал , что динозавры умеют пользоваться интернетом, особенно патриоты рассеи)))
    давай не рассказывай малолетка тупая!!!
    Пошёл на×уй, пид*ор.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:55
    0
    Artyom_I, 01.09.2021 19:52
    Зато сколько пафоса было у этого тренеришки перед матчем. Я, я, я, я ....
    И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
    а что игроки: ну Соболь один в один , Матвиенко один в один...
    на поле вышли для мебели???
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    googlle
    online
    googlle, 01.09.2021 19:54
    +2
    hakkinen, 01.09.2021 19:50
    Когда тебе шестой десяток стукнет, пиз*дюк, начнёшь хорохориться.
    А сейчас - сопли подбери.
    А те що ти старий якось додає тобі ваги. Іди випий таблетки стара фігня, а не на людей кидайся.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:52
    +3
    hakkinen, 01.09.2021 19:50
    Когда тебе шестой десяток стукнет, пиз*дюк, начнёшь хорохориться.
    А сейчас - сопли подбери.
    я не знал , что динозавры умеют пользоваться интернетом, особенно патриоты рассеи)))
    давай не рассказывай малолетка тупая!!!
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 01.09.2021 19:52
    -7
    Зато сколько пафоса было у этого тренеришки перед матчем. Я, я, я, я ....
    И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 01.09.2021 19:50
    +1
    Принаймні, вже краще Шеви: 1. здобув героїчну нічию на виїзді, а не до а; 2. Збірна забила більше 1 гола за матч у цьому відборі... Більше з цих полін не витиснеш... Не забивати виходи - це розкіш і для топових збірних...
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    hakkinen
    hakkinen, 01.09.2021 19:50
    -2
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:45
    мне 36 лет, мальчик!!!
    ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
    Когда тебе шестой десяток стукнет, пиз*дюк, начнёшь хорохориться.
    А сейчас - сопли подбери.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 01.09.2021 19:49
    +1
    ПЕТРАКОВ Не Пугай меня!!!
    А то я задумался.
    А где мы ВООБЩЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ в оставшихся матчах ?
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 01.09.2021 19:49
    +2
    А и говорить - не надо! Кому нужны такие "кормильцы", как Пятов, Зинченко, Ярмоленко? ПОЗОРИЩЕ!!!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:49
    +2
    анDрей, 01.09.2021 19:45
    Три удара три гола,а у этих 2 выхода в 1,а они вместо чтобы подсечь и мяч перебросить,тупо во вратаря
    много ума не надо: сближаешься с вратарём, берёшь под себя, обыгрываешь и забиваешь, а не бить в враторя тупо!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 01.09.2021 19:49
    +2
    Antonio Mozarella, 01.09.2021 19:36
    Состав меняй. Смотри чемпионат Украины там много игроков готовых без пафоса играть не хуже мажоров.
    Мы уже увидели этих не мажоров в исполнении третьей, четвёртой и пятой командой Украины в еврокубках.
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    анDрей
    online
    анDрей, 01.09.2021 19:47
    +1
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:45
    мне 36 лет, мальчик!!!
    ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
    На расейском думаю можно делать ошибки,тоже мне собачий язык за что-то высокое держите
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:47
    0
    googlle, 01.09.2021 19:45
    Тобто не тренер має міняти тих гравців, які в даний момент роблять не те що треба?!
    І не двічі це ставалось, а набагато більше, ще з першого тайму. А "Два раза , два гола..." - це П'ятов вирішив присісти і в ближній пропустити між вух
    менять должен тренер, но походу игры , он указывал на эти ошибки, а игроки заигрались, но не забили...
    Ссылка
    анDрей
    online
    анDрей, 01.09.2021 19:45
    0
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:38
    Два раза , два гола...
    Повторюсь , спрос с играков, по ходу матча тренер указывал на эти ошибки, но кто то пропустил мимо ушей...
    Три удара три гола,а у этих 2 выхода в 1,а они вместо чтобы подсечь и мяч перебросить,тупо во вратаря
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
    Андрей Мадайский, 01.09.2021 19:45
    +1
    hakkinen, 01.09.2021 19:40
    Не "расскажи", а "расскажите". Это,во-первых.
    Во-вторых, ошибок много делаешь, мальчик. В школе двоечником был, поди)))
    В третьих, не×уй на игроков валить.
    мне 36 лет, мальчик!!!
    ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
    Ссылка
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