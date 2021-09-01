Александр ПЕТРАКОВ: «Не знаю, что говорить. Я не могу выйти и сам забить»

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью 2:2 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«Даже не знаю, что говорить. 90+3 - мы забиваем, я радуюсь, все уже. Одна подача - и нам забили. Люди играют в Лиге чемпионов и такие ошибки допускают. На юношеском уровне таких ошибок не допускают. Я не могу выйти и за них забить. Выходят один на один и...».

«В первом тайме минут 25 играли неплохо, затем подустали. К сожалению, функционально не держат эту схему. Мы будем играть до последнего. Конечно, все ребята расстроены, не хотят выходить даже на восстановление. Встать не могут. Еще и поле искусственное, ноги «сели» у всех».

«Теперь еще Франция, но мы будем играть до последнего», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.

Украина после четырех туров отбора имеет 4 очка.