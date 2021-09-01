Александр ПЕТРАКОВ: «Не знаю, что говорить. Я не могу выйти и сам забить»

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью 2:2 в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
«Даже не знаю, что говорить. 90+3 - мы забиваем, я радуюсь, все уже. Одна подача - и нам забили. Люди играют в Лиге чемпионов и такие ошибки допускают. На юношеском уровне таких ошибок не допускают. Я не могу выйти и за них забить. Выходят один на один и...».
«В первом тайме минут 25 играли неплохо, затем подустали. К сожалению, функционально не держат эту схему. Мы будем играть до последнего. Конечно, все ребята расстроены, не хотят выходить даже на восстановление. Встать не могут. Еще и поле искусственное, ноги «сели» у всех».
«Теперь еще Франция, но мы будем играть до последнего», - сказал Петраков в эфире Футбол 1.
Украина после четырех туров отбора имеет 4 очка.
Источник — Sport.ua
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ну то что ты девочка, этим коментом, подтвердила)))
И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
давай не рассказывай малолетка тупая!!!
И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
на поле вышли для мебели???
А сейчас - сопли подбери.
А сейчас - сопли подбери.
давай не рассказывай малолетка тупая!!!
И до сих пор я не могу выйти и забить. Игроки плохие, а я весь такой хороший.
ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
А сейчас - сопли подбери.
А то я задумался.
А где мы ВООБЩЕ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ в оставшихся матчах ?
ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
І не двічі це ставалось, а набагато більше, ще з першого тайму. А "Два раза , два гола..." - це П'ятов вирішив присісти і в ближній пропустити між вух
Повторюсь , спрос с играков, по ходу матча тренер указывал на эти ошибки, но кто то пропустил мимо ушей...
Во-вторых, ошибок много делаешь, мальчик. В школе двоечником был, поди)))
В третьих, не×уй на игроков валить.
ошибки на рассейском языке, ну сорри, я подзабыл его, и вытры молоко на губах девочка))
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