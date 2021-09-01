КАРИКАТУРА ДНЯ. Гризманн уходит из Барселоны

Французский нападающий возвращается в мадридский «Атлетико»

  • 01.09.2021 17:20
  • 1126 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Гризманн уходит из Барселоны
© ФК Атлетико Мадрид. Антуан Гризманн

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 30-летним французским форвардом Антуаном Гризманном, который вернулся из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико».

«Антуан Гризманн покидает «Барселону», — прокомментировал Момани свою работу.

Гризманн защищал цвета «Атлетико» с лета 2014 года по лето 2019 года, после чего перешел в «Барселону» за €120 миллионов.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Валера Ференс
    Валера Ференс, 01.09.2021 17:55
    0
    Была без радости любовь-разлука будет без печали!
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