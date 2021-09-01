КАРИКАТУРА ДНЯ. Гризманн уходит из Барселоны

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 30-летним французским форвардом Антуаном Гризманном, который вернулся из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико».
«Антуан Гризманн покидает «Барселону», — прокомментировал Момани свою работу.
Гризманн защищал цвета «Атлетико» с лета 2014 года по лето 2019 года, после чего перешел в «Барселону» за €120 миллионов.
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