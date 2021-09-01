ФОТО. Как выглядит игровая форма Украины на матч против Казахстана

В среду, 1 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина. Матч пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Сборная Украины выйдет на игру в комплекте синего цвета (вратарь — в черном), национальная команда Казахстана сыграет в желтом (вратарь — в белом).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Украина.