ФОТО. Как выглядит игровая форма Украины на матч против Казахстана

В среду, 1 сентября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина. Матч пройдет в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Сборная Украины выйдет на игру в комплекте синего цвета (вратарь — в черном), национальная команда Казахстана сыграет в желтом (вратарь — в белом).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Украина.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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