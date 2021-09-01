Даниил СИКАН: «Вызов в сборную стал неожиданностью»

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан признался, что вызов в сборную Украины на матчи с Казахстаном и Францией (1 и 4 сентября соответственно) стал для него неожиданностью:

«Нового главного тренера знаю хорошо. Вчера прошла тренировка, уже готовимся к матчу против Казахстана. Настроение в команде хорошее. Главный тренер на тренировках всегда повышает тон, травит тебя и хочет зарядить, в целом все интересно. Тренер сказал мне, чтобы я в чужие ворота влетал с рогами.

Не рассчитывал на вызов в национальную сборную, ведь до этого играл только за молодежную команду. Для меня это стало неожиданностью. Всегда есть мандраж и переживания, это нормально.

Казахстан — хорошая команда, там играют бойцы, которые бьются до конца. Нам не будет просто. Они не будут уступать в единоборствах. За сборную еще не играл на таком поле, но вообще приходилось играть на синтетике. Нужно просто привыкнуть к нему и все, поле как поле».

Ранее Сикан вошел в заявку на матч с Казахстаном.