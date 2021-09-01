ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Нур-Султану

Утром в среду, 1 сентября, сборная Украины по футболу совершила прогулку по Нур-Султану.
Вечером того же дня состоится поединок отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Украина. Матч примет стадион «Астана Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Украина.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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