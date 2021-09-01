Тарас МИХАЛИК: «Буяльский со своим голевым чутьем должен помочь сборной»

Специалист – о перспективах лидера «Динамо» сыграть с Казахстаном

  • 01.09.2021 13:59
  • 1073 просмотра
  • 1 комментарий
Тарас МИХАЛИК: «Буяльский со своим голевым чутьем должен помочь сборной»
© УАФ. Виталий Буяльский (справа)

1 сентября национальная сборная Украины сыграет в очередном отборочном матче чемпионата мира - с Казахстаном.

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния.

«Мне несколько раз приходилось играть в Казахстане и определенные сложности, связанные с дальним перелетом, акклиматизацией имели место, а теперь еще прибавился и искусственный газон. Однако кого, как не Казахстан побеждать, если ты ставишь себе целью пробиться в финальную часть чемпионата мира.

На мой взгляд, наши ребята в Нур-Султане докажут, что они сильнее. Уверен, что исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков не станет ломать тот стиль, который в последнее время приносил сборной дивиденды. Если изменения и будут, то точечные. Из-за отсутствия Георгия Бущана и Анатолия Трубина, уверен, что место в рамке займет Андрей Пятов. Согласен, он не имел игровой практики, но в недавней еврокубковой битве с «Монако» доказал, что он не подведет.

Немного тревожно, что перед ключевыми поединками - с Казахстаном и Францией Александр Петраков, по большому счету, может рассчитывать лишь на одного нападающего - Романа Яремчука. Поэтому очень важно, чтобы Петраков по максимуму использовал находящегося в отличной спортивной форме Виталия Буяльского - с его голевым чутьем», - сказал Михалик.

Напомним, что поединок Казахстан – Украина начнется 1 сентября в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sukiyaki
    online
    Sukiyaki, 01.09.2021 15:00
    0
    Бойко будет .
    Без вариантов.
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