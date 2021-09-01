Сергей КРИВЦОВ: «Положительные эмоции от работы с Петраковым»

Защитник сборной Украины рассказал, как команда готовится к поединку с Казахстаном

  • 01.09.2021 10:59
  • 794 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Положительные эмоции от работы с Петраковым»
© УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов пообщался с журналистами перед поединком с Казахстаном в рамках отбора на ЧМ-2022. Отдельно оборонец рассказал о работе с новым тренером сборной Петраковым.

«Всех приятно видеть и вернуться в нашу дружественную атмосферу. Петракова знаю давно еще по юношеским сборным. Положительные эмоции от работы с ним. Я думаю, что все у нас должно получиться. Нужно за короткий промежуток времени услышать, что он от нас будет требовать и все это перенести на футбольное поле.

Есть видоизменения, будут видоизменения в любом случае, но сейчас во главе стоит результат», - сказал Кривцов.

Напомним, что матч четвертого тура квалификации ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 01.09.2021 12:13
    0
    Какие изменения? Еще только познакомились, не провели сборы.
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