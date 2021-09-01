Гендиректор Ференцвароша: «Харатин – сам инициатор своего перехода»

Томаш Хайнал возложил ответственность за украинца

  • 01.09.2021 09:42
  • 2390 просмотров
  • 4 комментария
Гендиректор Ференцвароша: «Харатин – сам инициатор своего перехода»
© ФК Ференцварош. Игорь Харатин

Игрок сборной Украины Игорь Харатин в ближайшее время станет игроком «Легии». О продаже украинского хавбека высказался генеральный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал.

«Харатин находится в Варшаве на медицинском обследовании после того, как выразил намерение проявить себя в «Легии». Предложение поступило к нему 30 августа. Но это было не по нашей инициативе, и в ходе переговоров выяснилось, что игрок с радостью перейдет в «Легию».

Он был инициатором этого дела, и мы не выставляли его на продажу. Однако, «Ференцварош» был готов к этому, и сможет заменить украинского полузащитника. Мы посчитали, что если у игрока с истекающим контрактом есть возможность, подобная той, которая только что появилась, мы не можем отказать ему», - сказал Хайнал.

Читайте также: Александр ПЕТРАКОВ: «Харатин сам был в шоке от трансфера в Легию».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — M4 Sport

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Igor Gumeniuk
    online
    Igor Gumeniuk, 01.09.2021 10:40
    0
    Тут все логічно. Ференцварош не пробився в ЛЧ, тут регрес, тренера який в Тебе вірив вже нема. Тому Харатін сам чи агент почав шукати новий клуб. Легія зацікавилася, адже пройшла в євроосінь, потрібне підсилення. Ференцварош тримати гравців, які можуть піти скоро вільними агентами не хоче, кожна копійка важлива. Скоріш за все в Легії був хтось інший, контракт з ким злетів і вони повернулися до Харатіна, який був ініціатором, але через те, що не було конкретики, а в останній день трансферного вікна все вийшло то він дійсно в шоці)
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 01.09.2021 10:01
    +3
    В общем кто-то врёт
    Ссылка
    andi Mir
    online
    andi Mir, 01.09.2021 09:51
    +1
    пуйловские собачёнки, так вам и поверили.
    Ссылка
    dadlismit
    online
    dadlismit, 01.09.2021 09:51
    +2
    А Харатин говорит, что сам был в шоке от трансфера в Легию. В принципе, трансфер без игрока одному клубу прокрутить невозможно, походу Харатин сам что-то не договаривает .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности