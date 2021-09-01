Гендиректор Ференцвароша: «Харатин – сам инициатор своего перехода»

Игрок сборной Украины Игорь Харатин в ближайшее время станет игроком «Легии». О продаже украинского хавбека высказался генеральный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал.

«Харатин находится в Варшаве на медицинском обследовании после того, как выразил намерение проявить себя в «Легии». Предложение поступило к нему 30 августа. Но это было не по нашей инициативе, и в ходе переговоров выяснилось, что игрок с радостью перейдет в «Легию».

Он был инициатором этого дела, и мы не выставляли его на продажу. Однако, «Ференцварош» был готов к этому, и сможет заменить украинского полузащитника. Мы посчитали, что если у игрока с истекающим контрактом есть возможность, подобная той, которая только что появилась, мы не можем отказать ему», - сказал Хайнал.

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