Стало известно, как Барселона сумела зарегистрировать Агуэро в Ла Лиге

Серхио Бускетс и Жорди Альба согласились пойти на снижение зарплаты

  • 01.09.2021 04:33
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Стало известно, как Барселона сумела зарегистрировать Агуэро в Ла Лиге
© ФК Барселона. Серхио Агуэро

Испанская «Барселона» сумела зарегистрировать форварда Серхио Агуэро для участия в матчах Ла Лиги.

Серхио Бускетс и Жорди Альба согласились пойти на значительное снижение зарплаты, благодаря чему у «Барсы» появилась такая возможность по Агуэро.

Напомним, 33-летний нападающий Серхио Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом из клуба «Манчестер Сити».

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Источник — LaLiga

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