Стало известно, как Барселона сумела зарегистрировать Агуэро в Ла Лиге

Испанская «Барселона» сумела зарегистрировать форварда Серхио Агуэро для участия в матчах Ла Лиги.
Серхио Бускетс и Жорди Альба согласились пойти на значительное снижение зарплаты, благодаря чему у «Барсы» появилась такая возможность по Агуэро.
Напомним, 33-летний нападающий Серхио Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом из клуба «Манчестер Сити».
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Источник — LaLiga
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