Стало известно, как Барселона сумела зарегистрировать Агуэро в Ла Лиге

Испанская «Барселона» сумела зарегистрировать форварда Серхио Агуэро для участия в матчах Ла Лиги.

Серхио Бускетс и Жорди Альба согласились пойти на значительное снижение зарплаты, благодаря чему у «Барсы» появилась такая возможность по Агуэро.

Напомним, 33-летний нападающий Серхио Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом из клуба «Манчестер Сити».