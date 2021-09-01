1 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 сойдутся сборные Казахстана и Украины.
Поединок пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Казахстан – Украина. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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