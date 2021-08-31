Казахстан - Украина. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Казахстан – Украина.

«Насколько мне известно, сборная Казахстана начала подготовку к матчам квалификации чемпионата мира 26-го августа. Но начали подготовку они без футболистов «Кайрата», карагандинского «Шахтера» и ребят, которые выступают в зарубежных клубах. Сейчас чемпионат в Казахстане приостановлен. Они играют Кубок страны, еврокубки в этот период. Чемпионат продолжится в сентябре.

Если говорить объективно, наши сборники собрались все вместе только 31-го августа. Некоторые ребята летели из Франкфурта. Украинские игроки прилетали в Казахстан в разное время. Все вместе они потренировались до матча 31-го августа и опробовали поле. Перелет в Нур-Султан занимает пять часов. «Астана-Арена», на которой будет матч – это шикарный стадион. Я с разными командами там играл. Там классное искусственное поле. Я уверен, что всем оно понравится.

У нашей сборной новый главный тренер. Им стал Александр Петраков, который сформировал свой тренерский штаб. Из предыдущего штаба в него вошел только Александр Шовковский. Это право главного тренера формировать штаб и это нормально.

У сборной Казахстана с недавних пор также новый рулевой. Это Талгат Байсуфинов, который не будет присутствовать на матче, так как несколько дней назад у него выявили коронавирус. Судя по всему, он пропустит все три сентябрьских матча Казахстана.

Казахстан уже сыграл два матча. Они уступили чемпиона мира французам (0:2) и сыграли 1:1 в Киеве с Украиной. Мы же все три поединка сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1. Это были игры с Францией, Финляндией и Казахстаном.

Нужно признать, что в футбол умеют играть все. Поэтому последнее время всеми результат ставится превыше всего. Разговоры о красивой игре и системности нивелируются результатом, а на уровне сборных тем более. В цейтноте времени и ряде форс-мажорных обстоятельств результат превыше всего, так как он дает возможность участия в финальной части чемпионата мира в Катаре.

Нет смысла детально обсуждать первый матч Украины с Казахстаном, но я приведу ряд интересных цифр, о которых многие забыли. В том поединке в Киеве мы 71% времени владели мячом. Мы нанесли 28 ударов по воротам, Казахстан – 5. Мы ударили 10 раз в створ, сборная Казахстана – 2. Мы 15 раз били из штрафной соперника, они пробили 1 раз. А итоговый результат 1:1. А в матче с Францией в Париже мы владели мячом 37%. Мы нанесли 3 удара по воротам, французы – 18. Мы в створ пробили 1 раз, французы – 3. У нас ноль угловых, у французов – 12. Мы сделали 470 передач, французы – 788. А какой счет на табло? 1:1.

Нет единого рецепта для достижения результата. На мой взгляд, психологические аспекты, коллективность усилий в общий результат, умение и желание лидеров действовать в самых сложных ситуациях в интересах команды, качество реализации создаваемых предпосылок для взятия ворот – это залог максимального результата.

Я не понаслышке знаю игроков сборной Казахстана и тренеров. На мой взгляд, сборная Казахстана – достаточно организована и дисциплинирована, с бойцовскими качествами и хорошими квалифицированными исполнителями. С ней многие иностранные тренеры работали. Мы в игре в Киеве видели сборную Казахстана. Они будут моделировать тактику первого матча в столице Украины с тремя центральными защитниками, надежностью в обороне и быстрым выходом в контригру. Будет много борьбы, единоборств, проявления характера.

У нас в старте, за исключением Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» и Александра Зубкова из «Ференцвароша», могут выйти практически все участники группового раунда Лиги чемпионов. «Динамо» Киев, «Шахтер», «Ман Сити», «Аталанта», «Бенфика» представляют игроки основы сборной Украины. Многие из них принимали участие в Евро-2020. У Украины класс футболистов очень высокий для того, чтобы в следующем году наша сборная участвовала в чемпионате мира.

Каким будет стартовый состав, тактика на игру и так далее – это уже прерогатива тренерского штаба. Именно Петраков сейчас несет полную ответственность за результат. Давайте меньше рассуждать, а лучше пожелаем успеха нашей сборной», - сказал Грозный.

Матч Казахстан – Украина состоится 1-го сентября. Начало встречи в 17:00.