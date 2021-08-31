Карпаты – Волынь – 2:3. Триллер во Львове. Видео голов и обзор матча

31 августа в 19:00 прошел поединок 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
«Карпаты» Львов – «Волынь» Луцк – 2:3 (д.в.)
Голы: Кожанов, 90+3, Галенков, 111 – Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 106.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Захоплююсь, яка молодь у Волині! Молодці, хлопці, так тримати ! Вболіватиму за Вас !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.