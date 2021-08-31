Карпаты Львов
2 : 3
Волынь
31.08.2021, FT

Карпаты – Волынь – 2:3. Триллер во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Украины, сыгранного 31 августа

  • 31.08.2021 22:38
  • 780 просмотров
  • 3 комментария
Карпаты – Волынь – 2:3. Триллер во Львове. Видео голов и обзор матча
© YouTube

31 августа в 19:00 прошел поединок 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

«Карпаты» Львов – «Волынь» Луцк – 2:3 (д.в.)

Голы: Кожанов, 90+3, Галенков, 111 – Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 106.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 22:57
    -1
    Прикол в тому, що Волинь сьогодні своїми підлітками порвала старий непотріб Матківського...
    Захоплююсь, яка молодь у Волині! Молодці, хлопці, так тримати ! Вболіватиму за Вас !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 22:51
    -1
    PFCLviv, 31.08.2021 22:50
    Молоденькі пацани з Волині порвали старе, недорозуміння з Кам"янки - Буської !
    то я написав правдивий заголовок!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 31.08.2021 22:50
    0
    Молоденькі пацани з Волині порвали старе, недорозуміння з Кам"янки - Буської !
    Ссылка
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