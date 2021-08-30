Карпаты Львов
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Волынь
31.08.2021 19:00

Карпаты Львов – Волынь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Галицко-волынское дерби обещает стать изюминкой 1/16 финала

  • 30.08.2021 22:00
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Карпаты Львов – Волынь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
© ФК Волынь

Во вторник, 31 августа, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором львовские «Карпаты» на стадионе «Украина» примут луцкую «Волынь». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

«Карпаты Львов»

 

Команда Андрея Тлумака проводит дебютный сезон во Второй лиге, поскольку де-юре не является правонаступником клуба, который угробили сначала Игорь Коломойский, а потом компания «лысых аферистов» во главе с Олегом Смалийчуком. За первые пять туров львовяне набрали девять очков, одержав три победы, и занимают шестое место в турнирной таблице.

У «Карпат», однозначно, есть амбиции повыситься в классе и заменить легендарный футбольный клуб, эмблему которого им отдали болельщики. Если учесть последний факт, поддержкой фанов им уже удалось обзавестись, осталось оправдать их доверие успешными выступлениями.

В первом предварительном раунде Кубка Украины подопечные Тлумака разгромили АФСК «Киев» (3:0), а во втором минимально выиграли у «Карпат» из Галича. Теперь же на пути в 1/8 финала им предстоит сразиться с более серьезным соперником.

«Волынь»

 

Времена, когда луцкий клуб под руководством Виталия Кварцяного зажигал в элитном дивизионе, уже в пускай и не таком уж и далеком, но все же прошлом. Сейчас «Волынь» пытается вывести в Премьер-лигу наставник Альберт Шахов. Пока «крестоносцы» проводят в Первой лиге уже пятый сезон подряд. Зачастую они близки к повышению в классе, однако в итоге для достижения успеха не хватает совсем немного.

К слову, вышеупомянутый Кварцяный сейчас занимает пост президента клуба. Главным достижением «Волыни» в Кубке Украины является три участия в полуфинальной стадии. В нынешнем сезоне Первой лиги «крестоносцы» имеют в активе 7 очков после 6 туров – 1 победа, 4 ничьи и 1 поражение. Впереди галицко-волынское дерби, в котором лучане будут фаворитами, но вряд ли им будет просто порадовать своих фанов.

31 августа, вторник

«Карпаты Львов» – «Волынь»
Львов. Стадион «Украина». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «4 канал»
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Денис Шаховец, Sport.ua

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