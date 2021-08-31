Украинская бригада судей обслужит матч отбора на ЧМ-2022

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч отбора на чемпионат мира-2022 Грузия – Косово. Поединок пройдет 2 сентября в Батуми.
Ассистентами Балакина будут Семен Шлончак и Александр Жуков. Резервный арбитр – Виталий Романов. Арбитр VAR – Евгений Арановский.
Ранее бригада Балакина обслуживала матч квалификации Лиги конференций.
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Источник — УЕФА
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