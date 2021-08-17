Украинские рефери обслужат матч Лиги конференций Сивасспор – Копенгаген

Украинская бригада арбитров получила назначение на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром поединка между турецким «Сивасспором» и датским «Копенгагеном» будет Николай Балакин.

Помогать Балакину на линиях будут Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый рефери – Александр Дердо.

Матч «Сивасспор» – «Копенгаген» состоится в четверг, 19 августа. Начало в 21:00 по Киеву.

Напомним, на прошлой неделе Балакин обслужил матч Лиги Европы «Слован» – «Линкольн».