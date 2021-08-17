Украинские рефери обслужат матч Лиги конференций Сивасспор – Копенгаген

Николай Балакин назначен главным арбитром поединка

  • 17.08.2021 05:01
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Украинские рефери обслужат матч Лиги конференций Сивасспор – Копенгаген
© ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Украинская бригада арбитров получила назначение на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций.

Главным арбитром поединка между турецким «Сивасспором» и датским «Копенгагеном» будет Николай Балакин.

Помогать Балакину на линиях будут Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый рефери – Александр Дердо.

Матч «Сивасспор» – «Копенгаген» состоится в четверг, 19 августа. Начало в 21:00 по Киеву.

Напомним, на прошлой неделе Балакин обслужил матч Лиги Европы «Слован» – «Линкольн».

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Источник — УЕФА

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